Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

park etmeye çalıştığı otomobille bankaya girdi

PARK ETMEYE ÇALIŞTIĞI OTOMOBİLLE BANKAYA GİRDİ

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı otomobilini otoparka bıraktı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 13:54
Puan Ver : Park Etmeye Çalıştığı Otomobille Bankaya Girdi(6/10)5


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde  bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı  otomobilini otoparka bıraktı. Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites Otomobili geri  manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil,  yakındaki bir bankanın camını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan banka görevlisi Soner Kırımbay, ambulansla hastaneye  kaldırılırken, banka çalışanlarının olay nedeniyle korku yaşadığı görüldü. Kaza  yerinde toplanan vatandaşlar ise otomobilin fotoğrafını çekti.



"Arabayı bankaya yatırmışlar"

 Olayı duyup gelen araç sahibi Tanoğlu, banka içindeki aracı görünce, büyük şaşkınlık yaşadı. Tanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın  kendisine telefonla bildirildiğini belirterek, "Otopark kağıdı bende, araba  bankada. Arabayı bankaya yatırmışlar. Burası Adana herşey burada olur. Alışmıştık  böyle şeylere." diye espri yaptı. Tanoğlu ayrıca, "Davacı değilim. Sana bir şey olmasın." diyerek  otopark görevlisini de sakinleştirmeye çalıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Park  Etmeye  Çalıştığı  Otomobille  Bankaya  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER