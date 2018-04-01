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Park Halindeki Araca Hızla Çarpan Otomobil Takla Attı, Bir Kişinin Yaralandığı Kaza Anbean Kaydedildi

PARK HALİNDEKİ ARACA HIZLA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sivas'ta yol kenarına park edilmiş araca arkadan hızla çarpan otomobil takla attı. Bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Park Halindeki Araca Hızla Çarpan Otomobil Takla Attı, Bir Kişinin Yaralandığı Kaza Anbean Kaydedildi(8/10)4

Sivas'ta yol kenarına park edilmiş araca arkadan hızla çarpan otomobil takla attı. Bir kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTI

Hilmi Gedikli yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, park halindeki 58 DE 400 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Gedikli yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Gedikli, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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