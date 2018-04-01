PARK HALİNDEKİ ARACA HIZLA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ
Sivas'ta yol kenarına park edilmiş araca arkadan hızla çarpan otomobil takla attı. Bir kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta yol kenarına park edilmiş araca arkadan hızla çarpan otomobil takla attı. Bir kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTI
Hilmi Gedikli yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, park halindeki 58 DE 400 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Gedikli yaralandı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI
Gedikli, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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