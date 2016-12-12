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park halindeki otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Torbalı İlçesinde, polis ve jandarmanın ortak operasyonunda, boş arazideki bir otomobilin içinde 4'ü otomatik, 2'si pompalı 6 av tüfeği ile 10 tabanca, 2 kelepçe ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:33
Puan Ver : Park Halindeki Otomobilde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi(8/10)9


İZMİR'in Torbalı İlçesinde, polis ve jandarmanın ortak operasyonunda, boş arazideki bir otomobilin içinde 4'ü otomatik, 2'si pompalı 6 av tüfeği ile 10 tabanca, 2 kelepçe ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 12.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'ndeki Torbalı İlçe Müftülüğü karşısındaki otopark olarak kullanılan boş araziye operasyon düzenlendi. Buradaki park halindeki 60 HH 151 plakalı Otomobil incelemeye alındı. Otomobilde yapılan aramada bagajda, battaniyeye sarılı olarak 4'ü otomatik, 2'si pompalı 6 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kelepçe, çok sayıda mermi ve av tüfeği fişeği, 15 kilo kubar esrar, 5 bin uyuşturucu hap, 1.5 kilo amfetamin ele geçirildi. Operasyonda Feyzullah Ü. gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, üç gündür park halinde durduğu belirlenen otomobilde ele geçirilen silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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