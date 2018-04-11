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Park Yerini Vermemek İçin Ezilme Pahasına Yola Oturdu! Kamera O Anları Kaydetti

PARK YERİNİ VERMEMEK İÇİN EZİLME PAHASINA YOLA OTURDU! KAMERA O ANLARI KAYDETTİ

Eskişehir'de, park yerini vermek istemeyen genç adam ezilme pahasına yola oturdu. Gencin, araç sürücüsü ile tartışmaya başladığı anlar kameraya kaydedildi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Park Yerini Vermemek İçin Ezilme Pahasına Yola Oturdu! Kamera O Anları Kaydetti(7/10)3

Eskişehir Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Tüzün Sokak'ta yaşanan olayda yaşı 25 ila 30 arasında olan genç, sokak üzerinde bulunan bir araçlık park yeri üzerinde durarak kendi aracının gelmesini bekledi. Bu esnada aynı sokağa gelen bir kamyonet tipi araç sahibi, gencin durduğu park yerine geldi. Araç içerisinde bulunan orta yaşlı şahıs, aracını park etmek için gençten müsaade istedi. Fakat park yerinde duran genç, araçta bulunan kişiye kendi araçlarının geleceği yönünde işaretler yaptı. Ardından taraflar arasında tartışma hararetlendi. Daha sonra genç, park yerini vermemek için yola oturarak araç sürücüsüne üstüne doğru gelmesini işaret etti.

ARACINI GENCİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İlk denemesinde aracını park edemeyen sürücü, park etmek için ikinci deneme yaptı. Bu sırada genç bulunduğu yerden kalktı. Ancak yeri bırakmak istemeyen genç, araç sürücüsünün tekrar hamle yaptığını görünce tekrar yola oturdu. Bir süre duraklayan şoför, gencin ayağa kalktığını görünce aracını park yerindeki gencin üstüne sürdü.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Ezilme tehlikesi atlatan genç, araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Kullandığı arabadan inen şahıs, genci tartaklamaya başladı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen tarafların aile yakınlarıyla birlikte kavga daha da büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan park kavgası, sürücüsünün aracını gencin bulunduğu yere bırakmasıyla herkes dağıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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