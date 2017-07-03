

Adana'da alkol aldıktan sonra parkta sızan genç kadın, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak genç kadın kendine gelince görevlilere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi.







Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Seyhan Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Merkez Park'ta bir kadının hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.







Olay yerine gelen polis, kadının Yasemin K. olduğunu, aşırı derecede alkol aldığı için parkta sızıp kaldığını belirledi.







Ancak kadının kolunda serum vermek için damar yolu açık olduğunu gören polis sağlık ekiplerinin acil gelmesi talebinde bulundu.















kaynak:turkiyegazetesi