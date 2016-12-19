Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

parolalarınızı değiştirin : tarihin en büyük veri sızıntısı

PAROLALARINIZI DEĞİŞTİRİN : TARİHİN EN BÜYÜK VERİ SIZINTISI

Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:58
Puan Ver : Parolalarınızı Değiştirin : Tarihin En Büyük Veri Sızıntısı(10/10)7


Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı.



Verilen bilgilere göre Yahoo'daki veri ihlali 2013 yılında gerçekleşti. Şirket, bir milyardan fazla kullanıcı hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Bu sayı o dönemin internet kullanıcılarının üçte birini oluşturuyordu. Bazı analistlere göre ise bu veri sızıntısı dünya genelinde 2,7 milyarın üzerinde internet kullanıcısını etkiledi. Yani sokakta yürüyen her üç kişiden birinin kişisel bilgileri çalındı ve internette erişilebilir durumda.



İhlal hakkında ne yapabilirsiniz?



Veri sızıntısını değerlendiren ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, “Üzgünüz, ama bu veri ihlali konusunda yapabileceğiniz pek birşey yok. Ancak daha fazla hasarı sınırlayabilirsiniz. Önerimiz klasik gelebilir ama herhangi bir veri ihlalinden sonra yapmanız gereken ilk şey parolanızı değiştirmek. Hem de aynı parolayı kullandığınız tüm hesaplarda“ diye konuştu.



Diğer hesaplarınıza ulaşmak için kullanabilirler



James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verileriniz çalındığında ve satıldığında, bilgileriniz diğer hesaplara veya giriş bilgilerine erişmek için kullanılabilir. Güvenliği ihlal edilen parolaları ve aynı parolaları kullanan diğer hesapları değiştirmek, korsanların bu hesaplara erişimini sınırlandırabilir.“



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız








Etiketler: Parolalarınızı  Değiştirin    Tarihin  En  Büyük  Veri  Sızıntısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER