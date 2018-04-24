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PARTİ MECLİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK İÇİN TAM YETKİ!


Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak için tam yetki!
Tarih : 24 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na İttifak İçin Tam Yetki!(9/10)5

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.

HAFTALIK SUNUŞ KONUŞMASININ ARDINDAN PARTİ MERKEZİNE GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti.

PARTİ MECLİSİ, EN ÜST KARAR ALMA ORGANI ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek strateji ile adayların nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK İÇİN YETKİ VERİLDİ

Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun ittifak görüşmelerini yürütmek üzere görevlendirdi. Kılıçdaroğlu'na adaylık süreciyle ilgili yetki verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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