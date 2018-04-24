PARTİ MECLİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK İÇİN TAM YETKİ!
CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.
HAFTALIK SUNUŞ KONUŞMASININ ARDINDAN PARTİ MERKEZİNE GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.
Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti.
PARTİ MECLİSİ, EN ÜST KARAR ALMA ORGANI ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek strateji ile adayların nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.
KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK İÇİN YETKİ VERİLDİ
Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun ittifak görüşmelerini yürütmek üzere görevlendirdi. Kılıçdaroğlu'na adaylık süreciyle ilgili yetki verildi.
Kaynak: haberinburada
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