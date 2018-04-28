Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde "Bugün bu salonda 16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum" dedi. Erdoğan, bu heyecanın kendilerine büyük bir umut aşıladığını söyledi. Erdoğan ayrıca, "Biz başkaları gibi sandıktan istediği çıkmayınca milleti suçlayan bir parti asla değiliz. Bizde darılma, küsme yok" dedi.

PARTİLİLERE MESAJ

Erdoğan, "Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır. Seçim kampanyaları görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir." diyerek partililere de mesaj yolladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dışarıda İzmirli kardeşlerimizle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.

"BUGÜN 16 NİSAN'DAKİ ATALETİ ATMIŞ BİR İZMİR GÖRÜYORUM"

Şehre geldiğimiz andan itibaren bizi muhabbetle bağrına basan tüm İzmirli kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün bu salonda 16 Nisan'daki ataleti üzerinden söküp atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum.

Yapmamız gereken şey; İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi, çok daha doğru anlatabilmektir.

"BİZDE DARILMA KÜSME YOK"

İzmir'i AK Parti siyasetinin lokomotifi illerden biri haline getirmeden durmak yok. Biz başkaları gibi sandıktan istediği çıkmayınca milleti suçlayan bir parti asla değiliz. Bizde darılma, küsme yok. Rabbimiz, 'insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' diyor. İnşallah İzmir'de de çok çalışacak, hedefe ulaşacağız.

"REKOR OYLA SİYASET TARİHİMİZE GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımın Türkiye genelinde, milletvekili adaylarımızın da kendi illerinde yürüteceği çalışmaların merkezinde tabi ki teşkilatlarımız var.

24 Haziran'da her iki seçimde de rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum.

Ve MHP ile oluşturduğumuz bu cumhur ittifakının 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzuluyorum."

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada