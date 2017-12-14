PARTİZAN - KIZILYILDIZ MAÇINDAKİ MEŞALE ŞOV, MÜCADELENİN ÖNÜNE GEÇTİ
Sırbistan Liginde oynanan Partizan - Kızılyıldız maçında yapılan meşale şovu, karşılaşmanın önüne geçti.
Sırbistan Süper Liginde Partizan, Kızılyıldız'ı konuk etti. Maç içindeki meşale şovu ve maç sonunda çıkan kavgalar, mücadelenin önüne geçti.
Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İKİNCİ YARIDA MEŞALE ŞOV
İkinci yarının hemen başında tribünlerde yakılan meşaleler görsel şölen oluştururken görüş açısı düştüğü için hakem maçı bir süre durdurdu.
Karşılaşma 1-1 sona ererken lider Kızılyıldız 57, ikinci Partizan ise 48 puana yükseldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar