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'Partnerimi kaybettim' notuyla duyurduğu haber kahretti

'PARTNERİMİ KAYBETTİM' NOTUYLA DUYURDUĞU HABER KAHRETTİ

Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı Cango isimli köpeğin öldüğünü duyuran Mehmet Ali Erbil, hayranlarını üzüntüye boğdu.

Tarih : 24 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : 'partnerimi Kaybettim' Notuyla Duyurduğu Haber Kahretti(10/10)6

Son dönemlerde çapkınlık haberleri ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Tatlı Kaçıklar dizisinde partneri olan Cango'yu kaybettiğini duyurdu.

HAYRANLARI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yarım milyon yakın takipçisi olan Erbil'in paylaşımını altına çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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