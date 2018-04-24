Son dönemlerde çapkınlık haberleri ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Tatlı Kaçıklar dizisinde partneri olan Cango'yu kaybettiğini duyurdu.

HAYRANLARI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yarım milyon yakın takipçisi olan Erbil'in paylaşımını altına çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada