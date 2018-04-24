'PARTNERİMİ KAYBETTİM' NOTUYLA DUYURDUĞU HABER KAHRETTİ
Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı Cango isimli köpeğin öldüğünü duyuran Mehmet Ali Erbil, hayranlarını üzüntüye boğdu.
Son dönemlerde çapkınlık haberleri ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Tatlı Kaçıklar dizisinde partneri olan Cango'yu kaybettiğini duyurdu.
HAYRANLARI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Yarım milyon yakın takipçisi olan Erbil'in paylaşımını altına çok sayıda yorum yapıldı.
İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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