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pasaport ve ehliyet yoğunluğu için ek mesai kararı

PASAPORT VE EHLİYET YOĞUNLUĞU İÇİN EK MESAİ KARARI

Emniyet Genel Müdürlüğünce pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarında meydana gelen yoğunluğun aşılabilmesi amacıyla üç ilde ek tedbirler alındı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Pasaport Ve Ehliyet Yoğunluğu İçin Ek Mesai Kararı(5/10)7


Emniyet Genel Müdürlüğünce pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarında meydana gelen yoğunluğun aşılabilmesi amacıyla üç ilde ek tedbirler alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine yönelik alınan ek tedbirlere ilişkin duyuru yapıldı.



Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilgili birimlerde vatandaşların taleplerinin en kısa zamanda karşılanabilmesi amacıyla hafta içi 17.00-19.00 saatlerinde randevu şartı aranmaksızın şahsen başvuru alınacak.



 



kaynak:haberler








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