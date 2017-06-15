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pasaporta damga zorunluluğu kalkıyor

PASAPORTA DAMGA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

İçişleri Bakanlığı, Türkiye`ye giriş-çıkış yapan yolcuların pasaportlarına getirilen damga vurma zorunluluğuyla ilgili değişiklik yaptı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:23
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İçişleri Bakanlığı, hudut kapılarındaki iş ve işlemlerin daha sistemli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Türkiye'ye giriş-çıkış yapan yolcuların pasaportlarına getirilen damga vurma zorunluluğuyla ilgili değişiklik yaptı.



Yeni düzenlemeye göre yurt dışında yaşayan TC vatandaşları pasaportlarına damga vurulmasını istememeleri halinde giriş-çıkış damgaları pasaport yerine giriş-çıkış formuna uygulanacak



 



kaynak:milliyet








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