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pasaportlarda o zorunluluk kalkıyor!

PASAPORTLARDA O ZORUNLULUK KALKIYOR!

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı tarafından, artık kayıp pasaportlar için gazetelere zayi ilanı vermek gerekmediği açıklandı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:36
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Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, pasaportunu kaybedenlerin gazeteye zayi ilanı vermek yerine pasaport şube müdürlüklerine müracaat etmelerinin yeterli olduğunu açıkladı.



Resmi internet sitesinde vatandaşların pasaportla alakalı sorularına cevap veren Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, " Pasaportu kaybedilmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?" sorusuna da açıklık getirdi.

 



 



kaynak:sabah








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