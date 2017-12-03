Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde BeIN Sports Fransa'nın canlı yayınında çirkin bir hareket yaptı.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Fransa'da da canlı olarak yayınlandı. Karşılaşmanın maç önünde Pascal Nouma, gazeteci Alexandre Ruiz ve eski futbolcu Eric Abidal'le birlikte yorumculuk yaptı.

Nouma'nın canlı yayında yaptığı hareket ise büyük tepki topladı.

DEFALARCA TEKRAR ETTİ

El hareketi yapan Nouma, Ruiz ve Abidal'e de bu hareketi yaptırmaya çalıştı. İki isim de Nouma'yı taklit etti. Bu hareket sosyal medyada tepki çekti. Nouma canlı yayında bu hareketi defalarca tekrar etti. Üçlü bu sırada kahkahalarla güldü.(Görüntüler Fransa BeIN Sports yayınından alınmıştır)

Kaynak: haberinburada