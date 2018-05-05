Pasifik Okyanusu üstündeki cennet Hawaii, iki gündür cehennemi yaşıyor. Patlayan Kilauea Yanardağı gökyüzüne lav ve kül püskürtürken, dağın çevresinde büyüklükleri 6.9'u bulan yüzlerce deprem meydana geldi. Adayı yerinden oynatan olaylar zinciri, 5 büyüklüğündeki ilk depremin tetiklediği volkanın patlaması oldu. Volkandan çıkan alev nehri ormanın içinden geçti. Kızgın nehrin önünde yollar bile duramadı. Şok görüntüler drone yardımıyla alınabildi, bölgeye kimse giremiyor.

LAVLAR 38 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Kilauea'nın ağzından gökyüzüne yoğun bir pembe duman çıkıyor. Hawaii News Now'a konuşan ada sakini Ikaika Marzo, lavların 38 metreye kadar yükseldiğini söyledi. Büyük korkuya yol açan volkanın yanı sıra ada deprem fırtınasına tutulmuş halde. 6.9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu, peşinden büyüklükleri 5.4, 5.3, 4.7, 4.6'ya ulaşan yüzlerce sarsıntı kaydedildi.

TAHLİYE EMRİ

Volkan ve depremler nedeniyle ABD yönetimi Hawaii'de tahliye emri verildi. Binlerce insan spor salonları ve diğer barınma merkezlerinde geceyi geçirdi. Hawaii Valisi David Ige, Twitter hesabından volkanın yakınında yaşayanlara seslenerek "Lütfen teyakkuz halinde olun ve şimdi ailelerinizi korumak için hazırlık yapın" diye yazdı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), volkanın ağzındaki sıcaklığın 1149 dereceyi bulduğunu, lavların 125 kilometrekarelik bir alanı etkileyebileceğini açıkladı.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞI 35 YILDIR SAKİNDİ

Kilauea Volkanı, 1980'lerden bu yana üç kez faaliyete geçti ve gökyüzüne lav püskürttü. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 35 yıldır sakindi.

Kaynak: haberinburada