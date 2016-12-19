

KAYSERİ'deki bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi ardından memleketine raporlu olarak dönen Komando Çavuş Tolga Öğütlü, "Ben de pek ciddi bir şey yok. Zaten şehit olan arkadaşlarımız bize siper oldu. Onların gövdesi bize siper oldu. Ayakta duran ne kadar asker varsa, biz onların sayesinde ayakta ve hayattayız" dedi.



Erciyes Üniversitesi ana girişinin yakınında, geçen cumartesi günü saat 08.45'de içinde Çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsü geçerken, bomba yüklü araç patlatıldı. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, 56 kişi de yaralandı. Saldırıda 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan Komando Çavuş Tolga Öğütlü, baş, sağ ayak bileği ve sol koluna şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Öğütlü, izinli olarak memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde döndü.







OTOBÜSE SİVİL 1 KİŞİ BİNDİ







Olay gününü anlatan Tolga Öğütlü, otobüse nizamiye önünden sivil bir kişinin bindiğini ve o kişinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi durağında indiğini ve hızlı adımlarla ilerlerken arkasına baktığına dikkat çekti. Öğütlü, şöyle konuştu:







"Çarşı iznine çıkmak için belediyenin otobüsüne bindik. O sırada nizamiye önünden sivil kişi otobüse bindi. Otobüs hareket etti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi durağında, sivil binen kişi, otobüsün durdurmak için düğmeye bastı. Otobüs sağ tarafa yaklaştı. Sivil şahıs, otobüsten indi. Hızlı adımlarla yürürken arkasına bakıyordu. Ben de bu sırada gözlerimle takip ediyordum. Daha sonra patlama gerçekleşti."







kaynak:milliyet