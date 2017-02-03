

Polis çevirmesi sırasında gazetecileri görünce panikleyen Başak Daşman ile Batuhan Begimgil, flaşların patlamasıyla şoke oldu.



Etiler'de polis memurunun iki kere yaptığı rutin Alkol kontrolünün ardından Begimgil, "Heyecanladım" dedi. Başak Daşman'ın, elindeki çiçekleri bir an bile bırakmaması dikkati çekti.











kaynak:samsunhaber