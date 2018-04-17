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Patronlardan Erken Seçimle İlgili Önemli Açıklama!
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Patronlardan erken seçimle ilgili önemli açıklama!

PATRONLARDAN ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Siyasetin gündemi erken seçim açıklamaları ile sarsılırken iş dünyasının çatı örgütü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Patronlardan Erken Seçimle İlgili Önemli Açıklama!(9/10)5

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, "2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk" dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECİNİ ORTADAN KALDIRIR"

Bilecik, "Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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