PATRONLARDAN ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Siyasetin gündemi erken seçim açıklamaları ile sarsılırken iş dünyasının çatı örgütü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" dedi.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, "2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk" dedi.
"ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECİNİ ORTADAN KALDIRIR"
Bilecik, "Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da Sıcak Gündem! İyi Parti Seçimlere Girebilecek Mi?
- Erdoğan İle Ruhani Telefonda Görüştü, Suriye'de Gerilimin Tırmandırılmamasına Vurgu Yapıldı
- Bu Köyde Sadece 3 Kişi Yaşıyor! Muhtarın Seçimde Tek Rakibi Eşi
- Suç Örgütü Çökertildi, Serdar Sitoçi Cinayeti Çözüldü
- Küçük Çocuk, Hademenin Cinsel İstismarından Attığı Çığlıkla Kurtuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Olcan'dan Anneye Son Bakış
- Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Bogdanovic, Baskonia Maçı İçin İstanbul'da
- Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Pogba'yı Satış Listesine Koydu
- Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi
- İngiltere Liginden Gelen Futbolcu Emnes, Süper Ligde De Tutunamadı
DÜNYA HABERLERİ
- Suriyeli Doktor: Duma'daki Kimyasal Zehirlenme Değil, Oksijen Yetmezliği
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar