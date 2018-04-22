Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalına verdiği demeçle ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu tür açıklamaların icraat ile birlikte yapıldıklarında önemi ve değeri vardır" dedi.

"AÇIKLAMALAR İCRAAT İLE BİRLİKTE YAPILDIKLARINDA DEĞERİ VARDIR"

Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bir televizyon kanalına verdiği demeçte Yunanistan hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Pavlopoulos, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halklarımızın barış içinde birlikte var olmalarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu tür açıklamaların icraat ile birlikte yapıldıklarında önemi ve değeri vardır. Eğer, 2 Yunan askeri için söyledikleri dikkate alınırsa da böyle bir sonuç çıkmıyor" dedi.

TAKAS KONUSUNUN "ANLAŞILIR" OLMADIĞINA VURGU YAPTI

Pavlopulos, "2 Yunan askerinin her türlü dostluk ve iyi komşuluk esaslarının çiğnenerek adaletsiz bir şekilde tutuklulukları devam etmektedir. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan takas konusunu ortaya atıyorsa, bu tarafımızdan anlaşılır gibi değildir. Keyfi olarak tutulan 2 Yunan askeri ile uluslararası hukuk kurallarına uygun iltica hakkı tanınmış Türk vatandaşları birbirleriyle karıştırılamayacak konulardır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada