Ceylan'ın Acı Sonu! Kanına Giren İlletten Kurtulamayınca Canına Kıydı
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Büyük Şok! Küme Düşme Cezası Kapıda
En Zor Bekleyiş! Özlem'in Kalbi Yeniden Attı, Herkes Derin Bir Oh Çekti
Başakşehir'i Şampiyonluktan Eden Samet Aybaba, Gole Sevinmedi
Hakemi İten Arda'ya, Tarihin En Ağır Cezalarından Biri Geliyor
Murat Boz'un Annesi 2,5 Yıllık Aşk İçin Devreye Girdi
Tarihi Zirvenin Ardından Kuzey Kore Saat Dilimini Güney Kore'ye Göre Ayarladı
Devlete Ait 5 Şeker Fabrikasının Satışı İçin Onay Çıktı
İşte Yerli Otomobilin Ceo'sunun Belli Olacağı Tarih
Paylaşımını Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı
İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
Ev Alacaklar Bayram Edecek! Konutta Kdv Düştü, Tapu Harcı Oranı İndi
Erdoğan'ın Açıklayacağı Manifestoda Neler Olacak?
Adım Adım İmar Barışı! İşte En Çok Merak Edilen 6 Soru Ve Cevabı
'hapse Girenden Adam Olmaz' Dedi, İlk Gördüğü Yerde Sarılıp Barıştı
Bazı Alkollü İçeceklere Vergi Zammı Gelirken Tapu Harcı Da Değişti
İlk Ziyareti Köyüne Yaptı, Bahçeli'ye Cevap Verdi: Seni Beğenmiyorum
Japon Kızı Dava Açtı, Efsanenin Mezarı Açılabilir
Yasak Aşk Cinayetinde Davanın Seyrini Değiştirecek İfade!
Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı

Paylaşımını görenler göz yaşlarını tutamadı

PAYLAŞIMINI GÖRENLER GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

2,5 yaşındaki kızı Arya'nın kemoterapi tedavisinden dolayı hastaneyle mahkemelik olan Ceren Hindistan, kemoterapi öncesi saç tıraşı olan kızının videosunu paylaştı. Videoyu görenler ise gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Paylaşımını Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı(5/10)1

Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Ünlü manken, kızının kemoterapi tedavisi sürecinde bir videosunu yayınladı.

"ANNECİM CAM ÇİZDİ"

Arya'nın saç tıraşı olurken videosunu paylaşan Hindistan, daha sonra Instagram'ın hikaye bölümünden, "Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde 'anneciğim cam çizdi' diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana. Kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın. Rabbim herkesin evladına sabır versin" ifadelerini kullandı.

Ceren Hindistan'ın paylaşımını gören takipçileri mankenin son gönderisinin altına Arya için çok üzüldüklerini ve şifa dileklerini yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Paylaşımını  Görenler  Göz  Yaşlarını  Tutamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER