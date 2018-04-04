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Paylaştığı Kare, Özgecan'ın Babasını Harekete Geçirdi
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Paylaştığı kare, Özgecan'ın babasını harekete geçirdi

PAYLAŞTIĞI KARE, ÖZGECAN'IN BABASINI HAREKETE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Özgecan Aslan'ın babasıyla görüştüğüne dair paylaşımda bulunan Nihat Doğan'a kötü haber. Mehmet Aslan, ünlü şarkıcıya dava açacak.

Tarih : 04 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Paylaştığı Kare, Özgecan'ın Babasını Harekete Geçirdi(5/10)1

Nihat Doğan'ın paylaştığı fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini açıklayan ses sanatçısı Onur Akay, Özgecan Aslan'ın babasının türkücü Nihat Doğan'a dava açacağını da duyurdu.

FOTOĞRAF İKİ YIL ÖNCESİNE Mİ AİT?

Ses sanatçısı Onur Akay, dün Instagram adresinden yaptığı paylaşımda, Mehmet Aslan'ın türkücü Nihat Doğan'la iki yıl önce buluştuğunu iddia etmiş ve çok konuşulan fotoğraf hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu.

NİHAT DOĞAN'A DAVA AÇACAK

Instagram'da Nihat Doğan fanlarının saldırısına uğrayan Akay, iddiasının gerçek olduğunu gösteren bir paylaşım daha yaptı ve Özgecan'ın babası Mehmet Aslan'ın, ünlü türkücü Nihat Doğan'a dava açacağını duyurdu.

"ŞAHSİYETSİZ" VE "KARAKTERSİZ" DEMİŞTİ

Buluşmanın ardından sosyal medyadan Mehmet Aslan tepki dolu bir paylaşımda bulunan Mehmet Aslan şu ifadeleri kullanmıştı: "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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