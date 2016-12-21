IDC Türkiye 2016 3. çeyrek raporuna göre Türkiye PC pazarı yıllık bazda %30, bir önceki çeyreğe göre ise %14.2 büyüme göstererek toplamda 453.400 ithalat adedi ile 3. çeyreği kapattı.



IDC Türkiye 2016 3. çeyrek raporuna göre Türkiye PC pazarı yıllık bazda %30, bir önceki çeyreğe göre ise %14.2 büyüme göstererek toplamda 453.400 ithalat adedi ile 3. çeyreği kapattı.







Türkiye PC pazarı ithalat hacminin beklenenden daha yüksek hızda devam etmesi, final rakamlarının da beklentilerin %20.9 üzerinde gerçekleşmesine sebep oldu.



Üçüncü çeyreğin başı döviz kurları da dahil olmak üzere, devam eden birçok ekonomik ve siyasi dalgalanmalara tanıklık etti. En önemli gelişmelerden biri olan 15 Temmuz'daki darbe girişimi ülkede kurumsal hayatı ve yatırımları büyük ölçüde etkiledi. 20 Temmuz'da hükümet tarafından ilan edilen 3 aylık OHAL süreci 19 Ekim itibariyle 3 ay daha uzatıldı. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanma ve sınırda Suriye ile yaşanan sıkıntılar genel ortam üzerinde olumsuz etkiye sebep oldu. Tüm bu gelişmeler sonucunda IDC 3. çeyrek başında beklentilerini aşağıya çekti fakat gerek tüketici gerekse kurumsal segmentteki bazı gelişmeler neticesinde PC pazarı çeyreğin son aylarına doğru sürpriz bir büyüme gösterdi.



Zayıflayan kurumsal ve tüketici güvenirliğine ek olarak mali piyasalardaki artan dalgalanmanın tüketici talebini azaltması beklenirken, tüketiciler bu duruma tepki göstermeyip, okul sezonunun başlamasının getirdiği PC ihtiyacı ve gerçekleştirilen kampanyalarla satın almalara devam etti. Kurumsal tarafta ise özellikle kamunun, ekonomide istikrarın sağlanması konusunda vermek istediği olumlu mesajla paralel olarak, tüm ihaleler ve satın almalar gerçekleşti.



Toplam Türkiye PC pazarında, yılın 3. çeyreğinde, %24 pazar payı ile özellikle kurumsal taraftaki. Büyük projeleri sayesinde liderlik koltuğuna oturan HP oldu. Lenovo, %22'lik pazar payı ile gerek kamudaki işleriyle, gerekse tüketici tarafındaki sağlıklı stoklarıyla çeyreği 2. olarak tamamladı. Asus ise %16.2 ile toplam PC'de 3. sırada yer alsa da özellikle tüketici segmentindeki. Yüksek ithalat adetleriyle bu segmentte lider oldu.



Razer ManOWar 7.1 kutudan çıkıyor