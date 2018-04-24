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Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar

PEGASUS'TAN BÜYÜK AYIP! BEBEK ARABASINI KIRDIKLARI KADIN YOLCUYA YARDIMCI BİLE OLMADILAR

Pegasus ile 8 aylık bebeğiyle birlikte Samsun'dan İstanbul'a seyahat etmek isteyen bir kadın yolcunun yaşadıkları 'pes' dedirtti. Çalışanlar bebek arabasını kırdıkları kadına, alaycı bir yaklaşımla yardımcı da olmadı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar(8/10)4

Pegasus Havayolları ile Samsun'dan İstanbul'a gelen Aklime Işık isimli kadın yolcunun yaşadıkları 'pes' dedirtti.

Bebek arabasıyla uçağa binen kadın yolcu, arabayı yetkililere sağlam biçimde teslim etti. Ancak uçaktan indiğinde kendisine teslim edilen araba ortadan ikiye ayrılmıştı. Tek hamle ile katlanabilen arabanın mekanizması seyahat öncesi ya da sırasında kullanılmaz hale gelmişti.

ÖNCE İNKAR ETTİLER

Bebek arabasını kırık halde gördüğünde büyük şok yaşayan kadın yolcu, hemen tutanak tutulmasını istedi. Ancak yetkililer aracın kendilerine kırık halde teslim edildiğini iddia etti. Bu sırada diğer çalışanlar ise iki parçaya ayrılan arabayı tek parça haline getirip kadına teslim etti.

Kadın yolcu, çocuğu ve elinde kırık arabasıyla kayıp eşya bürosuna gidemeyeceğini söyleyip çalışanlardan yardım istedi. Ancak yardım yerine çalışanların hışmına uğrayan yolcuya diğer yolcular yardım etti. Bu sayede kayıp eşya bürosuna gidip tutanak tutturdu.

LAKAYIT TAVIRLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kırık arabayla ve kucağında çocukla otoparka gidemeyeceğini belirten kadına şirket çalışanları yardımcı olmayacaklarını söylerken sergiledikleri lakayıt tavırlar diğer yolcuların da tepkisini çekti.

"KORUYUCU POŞETE 'ÜCRETLİ' DEDİLER"

Talihsiz kadın o anları şöyle anlattı:

"Check'in bankosunda bebek arabası için poşet istediğimde 'ücretli' dediler, böyle bir hizmetin ücretli olmasına şaşırdım; poşetsiz bir sorun olabileceğini düşünmediğim için ücretin miktarını bile sormadan 'kalsın' dedim. Aslında temel sorun belki de buydu, şimdi olanları düşününce; yolcularına düzgün hizmet verseler o araba kurcalanmayacak, kırılmayacaktı.

"YARDIM BİLE ETMEDİLER"

Yetkili bir beye tutanak tutmak istediğimi söyledim. İç binaya gidip tutanak tutabileceğimizi söyledim. Kırık bebek arabası ve kucağımda çocuğumla o kadar yolu nasıl gideceğimi sordum. Lakayıt bir tavırla böyle bir hizmetlerinin olmadığını söylediler. Oysa ben sadece yardım istemiştim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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