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Pembe alana dikkat! Afrin'e bayrak dikildi, harita 24 saatte değişti

PEMBE ALANA DİKKAT! AFRİN'E BAYRAK DİKİLDİ, HARİTA 24 SAATTE DEĞİŞTİ

Ordumuzun Afrin kent merkezine girmesinin ardından, kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.

Tarih : 18 Mart 2018, 23:10
Puan Ver : Pembe Alana Dikkat! Afrin'e Bayrak Dikildi, Harita 24 Saatte Değişti(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Zaferin arından Afrin'de kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.

KUŞATMA ALTINDAKİ TÜM BÖLGELER TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetlerin Afrin ilçe merkezinde operasyona başlamasının ardından ÖSO birlikleri de kent merkezine girdi ve kontrolü sağladı. Öte yandan akşam saatlerinde kuşatma altındaki 29 köyün tamamının teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

SON ALINAN YERLERİ GÖSTERİYOR

Afrin merkezindeki resmi binalara Türk Bayrakları asıldı. ÖSO'ya yakın Twitter hesapları Afrin'deki son haritayı paylaştı. Haritanın ortasındaki pembe alan, son alınan yerleri gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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