PEMBE ALANA DİKKAT! AFRİN'E BAYRAK DİKİLDİ, HARİTA 24 SAATTE DEĞİŞTİ
Ordumuzun Afrin kent merkezine girmesinin ardından, kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Zaferin arından Afrin'de kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.
KUŞATMA ALTINDAKİ TÜM BÖLGELER TERÖRDEN TEMİZLENDİ
TSK'ya bağlı Özel Kuvvetlerin Afrin ilçe merkezinde operasyona başlamasının ardından ÖSO birlikleri de kent merkezine girdi ve kontrolü sağladı. Öte yandan akşam saatlerinde kuşatma altındaki 29 köyün tamamının teröristlerden temizlendiği duyuruldu.
SON ALINAN YERLERİ GÖSTERİYOR
Afrin merkezindeki resmi binalara Türk Bayrakları asıldı. ÖSO'ya yakın Twitter hesapları Afrin'deki son haritayı paylaştı. Haritanın ortasındaki pembe alan, son alınan yerleri gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
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