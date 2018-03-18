Ordumuzun Afrin kent merkezine girmesinin ardından, kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Zaferin arından Afrin'de kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.

KUŞATMA ALTINDAKİ TÜM BÖLGELER TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetlerin Afrin ilçe merkezinde operasyona başlamasının ardından ÖSO birlikleri de kent merkezine girdi ve kontrolü sağladı. Öte yandan akşam saatlerinde kuşatma altındaki 29 köyün tamamının teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

SON ALINAN YERLERİ GÖSTERİYOR

Afrin merkezindeki resmi binalara Türk Bayrakları asıldı. ÖSO'ya yakın Twitter hesapları Afrin'deki son haritayı paylaştı. Haritanın ortasındaki pembe alan, son alınan yerleri gösteriyor.

Kaynak: haberinburada