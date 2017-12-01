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Pembe Elmas Picasso, 27 Milyon Euroya Satıldı

PEMBE ELMAS PİCASSO, 27 MİLYON EUROYA SATILDI

Geniş oval şekliyle ve "Picasso" adıyla tanınan pembe elmas, Hong Kong'da yapılan açık artırmada rekor bir fiyatla 27 milyon euroya satıldı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Pembe Elmas Picasso, 27 Milyon Euroya Satıldı(9/10)5

Geniş oval şekliyle ve "Picasso" adıyla tanınan pembe elmas Hong Kong'da yapılan açık artırmada rekor bir fiyatla 27 milyon euroya (126,9 milyon TL) satıldı. Bu fiyat, Asya'da yapılan açık artırmalarda bir pembe elmas için şimdiye kadar ödenen en yüksek bedel olsa da, karat başı fiyatı bakımından Picasso dünya rekoru kıramadı.

"15 KARATLIK MUHTEŞEM BİR ELMAS"

Uluslararası Müzayedeevi Christie's tarafından sonbahar satışı kapsamında satılan pembe elmas için müzayede evinin Mücevherden Sorumlu Dünya Direktörü Rahul Kadakia, "Taşın rengi pembe elmaslar arasında en pembeler arasındaydı. Büyüklüğü ise neredeyse 15 karattı, çok temiz bir taştı ve çok güzel kesilmişti. Tüm bunlar bir araya gelince bu fiyata satmamız kolaylaştı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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