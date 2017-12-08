PENDİK SAHİLİNDE BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 KİŞİ KAYIP
Pendik sahilinde batan balıkçı teknesindeki iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu. Teknede yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.
Pendik sahilde balıkçı teknesi battı. Tekne içinde bulunan iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu .Teknede yaşanan can pazarı kameralarca kaydedildi.
DALGALARA KAPILARAK KAYBOLDU
Pendik'te balık avlamak üzere denize açılan iki kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Alabora olan teknenin üzerine çıkarak çevredekilerden yardım isteyen kişi ise bölgeye gelen deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Kurtarılan kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaybolan kişinin kurtarılması için deniz polisi bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: haberinburada
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