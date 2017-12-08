Büyük Operasyon Kapıda! 31 Bölgeye Giriş Ve Çıkışlar 14 Gün Yasaklandı
Fetö'nün Kripto Subayına 7 Yıl 6 Ay Hapis!
Yine Fenerbahçe Maçı, Yine Rekor!
Aykut Kocaman: Oyuncunun Taraftara Reaksiyon Vermesi Doğru Değil
İsrail, Gazze Şeridi'ne Büyük Bir Saldırı Başlattı!
Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti
İsrail'de Panik! Alarmlar Çaldı, Halk Sığınaklara Gönderildi
Sürpriz Ziyaret! Putin, Türkiye'ye Geliyor
Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Kafasını Mikrodalga Fırına Sıkıştırdı, İtfaiye Zor Kurtardı
Ronaldo Kibirden Kendinden Geçti: Tarihin En İyisi Benim
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe Macerası Bitiyor
Arda'dan Kudüs Paylaşımı: Silahlarınızı İnsanların Üzerinden Çekin
Abd, Bu Kez De Rusya'yı Tehdit Etti: İhlale Son Vermezsen, Askeri Önlem Alırız
Dursun Özbek: Felipe Luis Ve Arda Turan İle Görüşme Yapmadık
Bursaspor-Fenerbahçe Maçında Görülmemiş Taktik
Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu
Görevden Alınan Battal İlgezdi İlk Kez Konuştu: Hodri Meydan, Veremeyeceğim Hesap Yok
Sevgilisi Üçlü Cinsel İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Kopardı
Sırtından Girdi, Ciğerine Saplandı! Tam 15 Santimetre

Pendik Sahilinde Balıkçı Teknesi Battı: 1 Kişi Kayıp

PENDİK SAHİLİNDE BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 KİŞİ KAYIP

Pendik sahilinde batan balıkçı teknesindeki iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu. Teknede yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Pendik Sahilinde Balıkçı Teknesi Battı: 1 Kişi Kayıp(9/10)5

Pendik sahilde balıkçı teknesi battı. Tekne içinde bulunan iki kişiden birisi polis tarafından kurtarılırken, bir kişi kayboldu .Teknede yaşanan can pazarı kameralarca kaydedildi.

DALGALARA KAPILARAK KAYBOLDU

Pendik'te balık avlamak üzere denize açılan iki kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alabora olan teknenin üzerine çıkarak çevredekilerden yardım isteyen kişi ise bölgeye gelen deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaybolan kişinin kurtarılması için deniz polisi bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pendik  Sahilinde  Balıkçı  Teknesi  Battı  1  Kişi  Kayıp    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER