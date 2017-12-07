Pendik'te köpeğe çarpan bir sürücü, aracın tamponuna sıkışan yaralı köpekle kilometrelerce ilerlemeye devam etti. O anlar, sürücüyü uyaran bir vatandaş tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren bu görüntü, dün D-100 Karayolu Pendik mevkinde otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin isimli duyarlı bir sürücü tarafından çekildi.

KÖPEĞE ÇARPTI, AYNEN DEVAM ETTİ

34 FD 4867 plakalı bir araç Edirne istikametinde seyir halinde...

Dakikalar öncesinde de bir köpeğe çarpmış...

Ama sürücü, köpeğin ön tampona sıkıştığından habersiz, ilerleyişini sürdürüyor.

KORNA ÇALARAK SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Aynı istikamette otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin o sürücüyü korna çalarak uyarıyor ve araç duruyor.

Şahin, araç durduktan sonra köpeğe yardım etmek için video kaydını sonlandırıyor. Köpek sıkıştığı yerden çıkartılıyor.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Üç yerinde kırık ve iç kanaması olan köpek önce yakındaki bir veterinere ardından da Kısırkaya Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yaralı köpek burada tedavi altında tutuluyor.

Kaynak: haberinburada