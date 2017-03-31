PENDİK'TE BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ; MÜŞTERİYİ REHİN ALDI
Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Soyguncu yaralı olarak yakalandı.
SOYGUNCU MÜŞTERİYİ REHİN ALDI
Pendik Kaynarca'da banka şubesine saat 13.30 sıralarında gelen biri kadın 2 kişi, müşterilerden birini rehin aldı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacağından vurdu.Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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