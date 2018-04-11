PENSİLVANYA'DA ÖĞRETMENLERE SAVUNMA AMAÇLI BEYZBOL SOPASI DAĞITILDI
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir okul bölgesinde öğretmenlere, okulları hedef alan saldırılara karşı savunma amaçlı beyzbol sopası dağıtıldı.
Amerika'nıh Pensilvanya eyaletinde bir okul bölgesinde öğretmenlere, okulları hedef alan saldırılara karşı savunma amaçlı beyzbol sopası dağıtıldı.
SOPALAR 41 CM UZUNLUĞUNDA
BBC'nin haberine göre, şubat ayında Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen saldırının ardından Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bölgesindeki 500 öğretmene, 41 santimetre uzunluğunda beyzbol sopaları verildi. Bölge yetkilisi William Hall, olası bir saldırıda kendilerini ve öğrencilerini korumaları için öğretmenlere verilen beyzbol sopalarının "son çare" olarak kullanılacağını söyledi.
Hall, "Maalesef, kendimizi ve çocuklarımızı korumak için bu tür şeyleri kullanmaya ihtiyaç duyabileceğimiz bir dünyada ve çağda yaşıyoruz." dedi.
BİR GÜNLÜK EĞİTİM ALANA SOPA VERİLİYOR
Öğretmenlerin, saldırganlara nasıl karşılık verecekleri üzerine bir günlük eğitimin ardından sopaları teslim aldığını belirten Hall, bu sopaların sınıflarda kilitli olacağını ifade etti. Büyük ölçüde sembolik beyzbol sopalarının, okul bölgesine maliyeti yaklaşık bin 800 dolar.
Geçen ay da eyaletteki bir başka okul bölgesinde öğretmenlere olası saldırıda karşılık vermeleri için taş dolu kovalar verilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'u Güneşli Günler Beklerken 14 İl İçin Uyarı Geldi!
- Son Dakika! Katliamın Yaşandığı Üniversitenin Rektörü, İstifa Etti
- Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl
- Bahşiş Yüzünden Öldürülen Müzisyenin Annesi Feryadıyla Yürek Dağladı!
- Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
- Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
- Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
- Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Yer Alan 8. Türk Olacak
- Tesislerden Kovulmuştu, Şimdi Dünya Devlerine Kafa Tutuyor
DÜNYA HABERLERİ
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
- Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
- Çin'den Yeni Abd Hamlesi! 60 Gün Süre İstedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar