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Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı
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Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı

PENSİLVANYA'DA ÖĞRETMENLERE SAVUNMA AMAÇLI BEYZBOL SOPASI DAĞITILDI

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir okul bölgesinde öğretmenlere, okulları hedef alan saldırılara karşı savunma amaçlı beyzbol sopası dağıtıldı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Pensilvanya'da Öğretmenlere Savunma Amaçlı Beyzbol Sopası Dağıtıldı(5/10)1

Amerika'nıh Pensilvanya eyaletinde bir okul bölgesinde öğretmenlere, okulları hedef alan saldırılara karşı savunma amaçlı beyzbol sopası dağıtıldı.

SOPALAR 41 CM UZUNLUĞUNDA

BBC'nin haberine göre, şubat ayında Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen saldırının ardından Pensilvanya eyaletinin Millcreek okul bölgesindeki 500 öğretmene, 41 santimetre uzunluğunda beyzbol sopaları verildi. Bölge yetkilisi William Hall, olası bir saldırıda kendilerini ve öğrencilerini korumaları için öğretmenlere verilen beyzbol sopalarının "son çare" olarak kullanılacağını söyledi.

Hall, "Maalesef, kendimizi ve çocuklarımızı korumak için bu tür şeyleri kullanmaya ihtiyaç duyabileceğimiz bir dünyada ve çağda yaşıyoruz." dedi.

BİR GÜNLÜK EĞİTİM ALANA SOPA VERİLİYOR

Öğretmenlerin, saldırganlara nasıl karşılık verecekleri üzerine bir günlük eğitimin ardından sopaları teslim aldığını belirten Hall, bu sopaların sınıflarda kilitli olacağını ifade etti. Büyük ölçüde sembolik beyzbol sopalarının, okul bölgesine maliyeti yaklaşık bin 800 dolar.

Geçen ay da eyaletteki bir başka okul bölgesinde öğretmenlere olası saldırıda karşılık vermeleri için taş dolu kovalar verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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