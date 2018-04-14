Fransız Füzeleri Akdeniz Karanlığını Böyle Böldü! Hedef: Esad
Türk Futbolunun Köklü Kulübü, Resmen Küme Düştü
İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Belli Oldu
Malatya Son Dakikada Yıkıldı
Pentagon, Abd'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Chelsea, Geriye Düştüğü Maçta 10 Dakikada İşi Bitirdi
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Çocuklu Kadınlar Yarı Zamanlı Çalışacak
Ağrı'da Teröristlerle Sıcak Temas: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu
Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı
Zor Durumdaki Kulübe Bir Darbe De Aykut Demir Vurdu
Trabzonspor'da Deprem: Paramızı Almadık, Maça Çıkmıyoruz
Acun'un Yerine Geçeceği Haberlerine Noktayı Koydu
Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum
Kasımpaşa, Ligden Düşen Rakibine Acımadı
Lige Fırtına Gibi Başlayan Futbolcu, Sezon Sonunu Göremedi
Turistlerin Akın Ettiği Köyde Ahırları Bile Kafe Yaptılar
Zeytinyağı İçti, 'istikbal Bağırsaklardadır' Dedi
Trump'tan Yeni Açıklama: Operasyon Başarıyla Tamamlandı
Amerikan Medyası, Suriye Operasyonunu Böyle Gördü

PENTAGON, ABD'NİN SURİYE'YE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI


Pentagon, ABD'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Tarih : 14 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Pentagon, Abd'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı(7/10)3

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu" dedi.

ABD'NİN ELİNDE KİMYASAL KULLANILDIĞINA DAİR KANITLAR VAR

Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi.

"ABD, KİMSENİN YASALARI ÇİĞNEMESİNE GÖZ YUMMAZ"

Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad'a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır" diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa'nın yanlarında olduğunu hatırlattı. Bakanlık sözcüleri dün gece 3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onayladı. ABD'nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pentagon  Abd  Nin  Suriye  Ye  Düzenlediği  Operasyonun  Görüntülerini  Yayınladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER