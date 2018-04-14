PENTAGON, ABD'NİN SURİYE'YE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu" dedi.
ABD'NİN ELİNDE KİMYASAL KULLANILDIĞINA DAİR KANITLAR VAR
Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi.
"ABD, KİMSENİN YASALARI ÇİĞNEMESİNE GÖZ YUMMAZ"
Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad'a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır" diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa'nın yanlarında olduğunu hatırlattı. Bakanlık sözcüleri dün gece 3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onayladı. ABD'nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakanlık Müjdeyi Verdi! Çocuklu Kadınlar Yarı Zamanlı Çalışacak
- Ağrı'da Teröristlerle Sıcak Temas: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
- Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu
- Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum
- Zeytinyağı İçti, 'istikbal Bağırsaklardadır' Dedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar