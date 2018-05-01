PENTAGON GERİ ADIM ATTI: TÜRKİYE'YE DAHA ESNEK DAVRANMALIYIZ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Senato'ya, Türkiye gibi müttefik ülkelere Rusya'dan silah aldıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamayı değerlendirirken daha esnek davranma çağrısı yaptı.
TÜRKİYE'YE KARŞI ESNEK DAVRANMA KARARI ALMAYI TALEP ETTİ
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda perşembe günü konuşan Savunma Bakanı James Mattis, Rus askeri teçhizatı satın alan Türkiye gibi müttefik ve partner ülkelere yaptırım uygulayarak ihtilaf çıkarmamak için daha esnek davranılmasını talep etti.
"S-400 ALIMLARI EPEY ENDİŞE KAYNAĞI"
Ancak Türkiye ve Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlandığı dönemde, Mattis "S-400 alımları epey endişe kaynağı" demekten geri durmadı.
"MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇATIŞMAK BİZİM ÇIKARIMIZA DEĞİL"
Müttefik ülkelerle çatışmadan kaçınmanın ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna dikkat çeken Mattis, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) ulusal güvenlik istisnaları yapılması gerektiğini savundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
- Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
- Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar