Pentagon, Münbiç'te 2 Yeni Üs Açıldığını Yalanlamadı
Trump Ve Macron'dan Suriye Zirvesi: Ortak Hareket Edeceğiz
Hdp'lilere Pasta Gözaltısı! Polis İhanet Kutlamasını Engelledi
Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
Milli Yıldız Emre Mor'a Psikolog Desteği!
Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Abd'nin Yerini Kime Bırakacağı Netleşti
Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Hain Saldırıyı Unutmadık
Pınar Karşıyaka Avrupa'ya Veda Etti
Emlak Kralınının Cenazesini Mücevherle Donatıp Yaktılar!
Cani Anne, Bebeğinin Katili İle Hastanede İlişkiye Girerken Basıldı
Bitlis'te Terör Operasyonu! Eyp Yapımında Kullanılan 1 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Acı Günü!
Liverpool Yarı Final Kapısını Araladı! İlk 30 Dakikada İşi Bitirdiler
Barcelona, Roma'yı Rahat Geçti
Youtube Merkezine Silahlı Saldırı Gerçekleştiren Kadının Ailesi Polisi Uyarmış: Youtube'a Gidecek
Oyuncu Berna Öztürk'ü Galada Taciz Eden Saldırgan Serbest Bırakıldı
Muharrem Usta Son Noktayı Koydu: Aday Olmayacağım
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupanın Ucundan Tuttu

Pentagon, Münbiç'te 2 Yeni Üs Açıldığını Yalanlamadı

PENTAGON, MÜNBİÇ'TE 2 YENİ ÜS AÇILDIĞINI YALANLAMADI

ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu haberlerini yalanlamayan Pentagon Sözcüsü Pahon, "Komutanlarımız kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip." dedi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Pentagon, Münbiç'te 2 Yeni Üs Açıldığını Yalanlamadı(6/10)2

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu haberleri ile İncirlik'teki silah depolarının boşaltıldığı iddialarını değerlendirdi.

"Yeni üs"leri yalanlamayan Pahon, İncirlik iddiaları içinse "Müttefikler arasındaki güvensizliği artırmaya yönelik girişimler" olarak nitelendirdi.

"DEAŞ'I YENME GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Başkan Donald Trump "Suriye'den askerlerimizi çekeceğiz" dedikten sadece günler sonra; ABD'nin, Türkiye'nin hedefindeki Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu haberleri geldi. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Trump'ın 'çekilme' yönündeki açıklamasına ilişkin "Başkanın verdiği DEAŞ'ı yenme görevini yerine getiriyoruz. Ama sahadaki gelişmelere bağlı olarak duruşumuzu değerlendireceğiz" demekle yetindi.

"KOMUTANLARIMIZIN BU YETKİSİ VAR"

Pahon, Münbiç'teki yeni üslere ilişkin sorumuzu ise şöyle yanıtladı: "Suriye'deki güçlerimizin yerlerini ya da hareketliliklerinin detaylarını söyleyemem. Komutanlarımız görevlerini tamamlamak ya da kendilerini korumak için insan ya da kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal."

"SİLAH YOK, GEÇİCİ OFİS"

Pentagon Sözcüsü, "İncirlik'teki silah deposunun başka ülkeye gönderildiği" iddialarına tepki göstererek "İncirlik Üssü'nü boşalttığımız haberlerinin hiçbir gerçeklik payı yok. Bu tür haberler, müttefikler arasındaki güvensizliği ve ayrılığı artırma girişimleri" dedi. İncirlik Üssü'ndeki ABD güçlerinin bağlı olduğu Avrupa Kuvvetler Komutanlığı da iddiayı yalanladı. Komutanlığın medya sorumlusu Binbaşı Juan Martinez, kaldırılan depoda silah ve mühimmat olmadığını, deponun personel için geçici ofis olarak kullanıldığını söyledi. Martinez, "Ne yazık ki deponun kaldırıldığını duyurduğumuzda, ofis olarak kullanıldığının altını çizmemişiz, bu da tartışmalara neden oldu" diye konuştu.

ABD askerleri, Münbiç'te üs inşa ederken görüntülendi. AP, 1 hafta öncesinde sadece bir evin olduğu noktada; duvarları, tel örgüleri ve gözlem kulesiyle bir üssün yükseldiğini yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pentagon  Münbiç  Te  2  Yeni  Üs  Açıldığını  Yalanlamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER