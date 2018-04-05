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Pentagon, Trump'ın 'Suriye'den çekileceğiz' sözlerini yalanladı

PENTAGON, TRUMP'IN 'SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ' SÖZLERİNİ YALANLADI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Pentagon, Trump'ın 'suriye'den Çekileceğiz' Sözlerini Yalanladı(6/10)2

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

KORGENERALLE BİRLİKTE KONUŞTU

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"DEAŞ BİTMİŞ DEĞİL"

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ'ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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