PENTAGON'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA: AĞIR SİLAHLARI GERİ ALACAĞIZ AMA PKK/PYD'YE DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Pazartesi günü yaptığı açıklamada PKK/PYD'ye desteğe devam edeceklerini açıklayan Pentagon, yeni bir açıklama yaparak "Zırhlı araçları ve ağır silahları geri alacağız ancak destek sürecek" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünkü basın toplantısında, Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning'e bazı gazetecilerce sorulan sorulara bugün yazılı cevap verdi.
"NİYETİMİZ AĞIR ARAÇ VE AĞIR SİLAHLARI TOPLAMAK"
Bir gazetecinin "dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?" şeklindeki sorusunu Pentagon, "Niyetimiz spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ve ağır veya personelce kullanılan silahların toplanmasıdır." şeklinde yanıtladı.
"VERDİĞİMİZ SİLAHLARIN KULLANIMINI İZLİYORUZ"
Açıklamada ayrıca ABD askerlerinin de sahada silahların kullanımını izlediğini ve ABD'nin destek verdiği kuvvetlerin ABD desteğinin ön koşulu olan Cenevre Konvansiyonu ve Silahlı Çatışma Kanunlarına riayet etmeyi kabul ettiği öne sürüldü.
"PKK/PYD'YE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Bakan'ın (Jim Mattis) dediği gibi Cenevre görüşmelerini desteklemek için mi SDG'ye (PKK/PYD) silah veriyorsunuz?" şeklindeki bir soruya ise Pentagon yetkilileri, DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini ve DEAŞ'a kalıcı bir yenilgi için yapılması gerekenlerin bulunduğunu öne sürerek ABD'nin PKK/PYD'ye destek vermeye devam edeceğini yineledi.
Kaynak: haberinburada
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