PENTAGON'DAN TÜRKİYE'YE S-400 TEPKİSİ: UYUŞMUYOR!
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemlerini satın almasına ilişkin risklere karşı uyardı ve bu durumun NATO tekniği ile uyuşmadığına dikkat çekti.
"NATO SİSTEMLERİ RUS SİSTEMLERİYLE BİR ARAYA GELMEZ"
Mattis düzenlenen basın toplantısında, "NATO sistemleri Rus sistemleri ile ne kadar uyuşuyor? Sorun bu. İki sistem hiçbir zaman bir araya gelemez. ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rus füze sistemlerini ne şekilde kullanacağını görmesi gerek" dedi.
ANKARA'NIN KENDİ KARARI
ABD'nin bu durumu onaylayıp onaylamadığı sorusu üzerine Mattis, "Bu Ankara'nın kendi kararı" şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: haberinburada
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