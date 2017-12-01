PENTAGON'DAN YENİ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEBİLECEK TÜM SİLAHLARI PKK/PYD'DEN GERİ ALACAĞIZ
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin, Türkiye'yi tehdit edebilecek tüm silahları PYD/PKK'dan geri alacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin, Türkiye'yi tehdit edebilecek tüm silahları PYD/PKK'dan geri alacağını söyledi.
"TOPLANACAK SİLAHLARIN ENVANTERİ TÜRKİYE'DE VAR"
Pahon, AA muhabirine, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği ağır silahları ve ağır zırhlı araçları geri almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Envanter ve rakam konusunda bilgi verme yetkisinin bulunmadığını ifade eden Pahon "Kategorik olarak, müttefikimiz Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız. Bunların envanteri Türklerde var." dedi.
DOZER VE HUMVEE'LER TOPLANMAYACAK
Bir soru üzerine Pahon, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen ve çatışma malzemesi olmayan dozer, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) kazıcıları ile Humvee olarak bilinen personel taşıyıcılarının geri alınmayacağını dile getirdi.
AĞIS SİLAH VE ZIRHLILAR TOPLANACAK
Pahon, bununla birlikte, MRAP tipi zırhlı araçların yanı sıra makineli tüfekler, roketatarlar ve "zırhlı araçlara karşı koyabilecek diğer silahları" toplayacaklarını kaydetti.
DAHA ÖNCE "TOPLAMA NİYETİNDEYİZ" DEMİŞLERDİ
Pentagon, hafta başında basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning'e bazı gazetecilerce sorulan sorulara yazılı cevap vermiş ve bir gazetecinin "dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine, spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ile ağır silahların toplanması niyetinde olduklarını açıklamıştı.
ABD, PYD/PKK'yı 2015 yılının başından itibaren dolaylı, bu yıl mayıs ayı itibarıyla da doğrudan silahlandırma kararı almıştı.
Kaynak: haberinburada
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