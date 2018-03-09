Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
Robin Van Persie'ye Hollanda'da Büyük Onur!

Pep Guardiola'ya siyasi mesaj cezası

PEP GUARDİOLA'YA SİYASİ MESAJ CEZASI

İngiltere Futbol Federasyonu, cezaevindeki politikacılara destek amacıyla sarı kurdele takan Pep Guardiola'ya 20 bin sterlin para cezası verdi.

Tarih : 09 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Pep Guardiola'ya Siyasi Mesaj Cezası(6/10)2

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle para cezası aldı. İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek vermek amacıyla sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama, kuralları ihlal ettiği için 20 bin sterlin ceza verildiği bildirildi.

2 KEZ RESMİ OLARAK UYARILMIŞTI

Aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarılan Guardiola, Federasyon Kupası'nda Wigan Athletic ile oynadıkları maçta yine sarı kurdele takması üzerine federasyon tarafından cezalandırıldı.

Guardiola'ya 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar itiraz hakkı verilmiş ancak deneyimli teknik adam federasyonun vereceği kararı kabul ettiğini bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pep  Guardiola  Ya  Siyasi  Mesaj  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER