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pepe'den beşiktaş'a: düşüneceğim...

PEPE'DEN BEŞİKTAŞ'A: DÜŞÜNECEĞİM...

Beşiktaş'ın Pepe için yaptığı hamle gündeme bomba gibi düştü. Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran yıldız oyuncunun transferi için menajeri ile görüşmeye başlayan Beşiktaş, ilk etapta olumlu yanıt aldı..

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:13
Puan Ver : Pepe'den Beşiktaş'a: Düşüneceğim...(9/10)10


YEDEK KALMAK İSTEMİYOR



Edinilen bilgiye göre Pepe'ye, Beşiktaş dışında en ciddi teklif Paris Saint-Germain'den geldi. Ancak Fransız ekibinin stoper bölgesinde Marquinhos ve Thiago Silva'nın bulunması, tecrübeli oyuncuyu düşündürdü. Pepe temsilcilerine 'Yedek kalacaksam PSG'yi istemiyorum ama diğer teklifleri düşünebiliriz" dedi.



İki ismin de formda ve takımın vazgeçilmezleri arasında olması, Pepe'yi otomatik olarak 'yedek stoper' pozisyonuna düşürdü. Yedek kalmak istemeyen Pepe'nin, Beşiktaş'ın sunduğu sözleşmeye sıcak baktığı belirtildi. Pepe'nin kendisine bildirilen Beşiktaş teklifi için, "Neden olmasın. Bunu düşüneceğim, ama çabuk karar vermek istemiyorum" dediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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