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'Pepe'nin kırmızı kartı iptal edilecek mi?' sorusu yanıt buldu

'PEPE'NİN KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLECEK Mİ?' SORUSU YANIT BULDU

Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe'nin kartı silinmeyecek. Maçta çıkan sarı kartlar ise iptal olacak.

Tarih : 20 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : 'pepe'nin Kırmızı Kartı İptal Edilecek Mi?' Sorusu Yanıt Buldu(9/10)5

Derbinin tatil edilmesinden sonra Pepe'nin kırmızı kartına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Mücadelenin hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanması halinde kartı iptal olabilir görüşü öne sürülen oyuncuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Buna göre TFF, karşılaşmayı hükmen Beşiktaş'a verse bile Pepe'nin kırmızı kartı silinmeyecek. Portekizli yıldız böylelikle Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

İNDİRİM GELMEZSE PEPE GALATASARAY MAÇINDA YOK

Direkt kırmızı kart olduğu için 2 maç ceza alması beklenen tecrübeli oyuncu Tahkim Kurulu'ndan indirim alamaması durumunda ise Galatasaray maçında da oynayamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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