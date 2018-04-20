'PEPE'NİN KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLECEK Mİ?' SORUSU YANIT BULDU
Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Pepe'nin kartı silinmeyecek. Maçta çıkan sarı kartlar ise iptal olacak.
Derbinin tatil edilmesinden sonra Pepe'nin kırmızı kartına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Mücadelenin hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanması halinde kartı iptal olabilir görüşü öne sürülen oyuncuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
Buna göre TFF, karşılaşmayı hükmen Beşiktaş'a verse bile Pepe'nin kırmızı kartı silinmeyecek. Portekizli yıldız böylelikle Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
İNDİRİM GELMEZSE PEPE GALATASARAY MAÇINDA YOK
Direkt kırmızı kart olduğu için 2 maç ceza alması beklenen tecrübeli oyuncu Tahkim Kurulu'ndan indirim alamaması durumunda ise Galatasaray maçında da oynayamayacak.
Kaynak: haberinburada
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