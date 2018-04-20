Derbinin tatil edilmesinden sonra Pepe'nin kırmızı kartına dair merak edilen sorular yanıt buldu. Mücadelenin hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanması halinde kartı iptal olabilir görüşü öne sürülen oyuncuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Buna göre TFF, karşılaşmayı hükmen Beşiktaş'a verse bile Pepe'nin kırmızı kartı silinmeyecek. Portekizli yıldız böylelikle Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

İNDİRİM GELMEZSE PEPE GALATASARAY MAÇINDA YOK

Direkt kırmızı kart olduğu için 2 maç ceza alması beklenen tecrübeli oyuncu Tahkim Kurulu'ndan indirim alamaması durumunda ise Galatasaray maçında da oynayamayacak.

Kaynak: haberinburada