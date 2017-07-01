Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

perakende fiyatlar arttı

PERAKENDE FİYATLAR ARTTI

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9.38, toptan fiyatlar yüzde 13.07 arttı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:19
Puan Ver : Perakende Fiyatlar Arttı(5/10)2


İstanbul'da haziranda perakende fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0.06, toptan fiyatlar 0.09 arttı.



İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8.71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9.70 oldu.



İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,06, toptan fiyatlarda 0.09 artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.38, toptan fiyatlar ise yüzde 13.07 arttı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Perakende  Fiyatlar  Arttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER