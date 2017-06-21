

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan son dört takım belli oldu. B Grubu'nda üçte üç yaparak lider olan ve doğrudan çeyrek finale çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın son 8'deki rakibi Yunanistan oldu. D Grubu'nu ikinci bitiren Rusya ile eleme maçında karşılaşan C Grubu üçüncüsü Yunanistan, ilk yarısını 32-28 geride kapattığı maçta 22-4'lük üçüncü çeyrek skoruyla son 10 dakikaya 50-36 üstün başlarken, mücadeleden de 62-58 galip ayrılarak Potanın Perileri ile eşleşti.







ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Yarın oynanacak son sekiz turundaki diğer eşleşmeler de belli oldu. Son şampiyon Sırbistan'ı 75-70 yenen Letonya, İspanya'nın rakibi oldu. Ukrayna'yı 82-68'lik skorla deviren Slovakya, Fransa ile eşleşirken, Macaristan'ı 49-48 mağlup eden İtalya ise Belçika ile karşılaşacak. Türkiye- Yunanistan maçı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.







kaynak:sabah