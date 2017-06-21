PERİLER'İN RAKİBİ YUNANİSTAN
Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan son dört takım belli oldu.
Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan son dört takım belli oldu. B Grubu'nda üçte üç yaparak lider olan ve doğrudan çeyrek finale çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın son 8'deki rakibi Yunanistan oldu. D Grubu'nu ikinci bitiren Rusya ile eleme maçında karşılaşan C Grubu üçüncüsü Yunanistan, ilk yarısını 32-28 geride kapattığı maçta 22-4'lük üçüncü çeyrek skoruyla son 10 dakikaya 50-36 üstün başlarken, mücadeleden de 62-58 galip ayrılarak Potanın Perileri ile eşleşti.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Yarın oynanacak son sekiz turundaki diğer eşleşmeler de belli oldu. Son şampiyon Sırbistan'ı 75-70 yenen Letonya, İspanya'nın rakibi oldu. Ukrayna'yı 82-68'lik skorla deviren Slovakya, Fransa ile eşleşirken, Macaristan'ı 49-48 mağlup eden İtalya ise Belçika ile karşılaşacak. Türkiye- Yunanistan maçı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
kaynak:sabah
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