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periler'in rakibi yunanistan

PERİLER'İN RAKİBİ YUNANİSTAN

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan son dört takım belli oldu.

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : Periler'in Rakibi Yunanistan(6/10)3


Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan son dört takım belli oldu. B Grubu'nda üçte üç yaparak lider olan ve doğrudan çeyrek finale çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın son 8'deki rakibi Yunanistan oldu. D Grubu'nu ikinci bitiren Rusya ile eleme maçında karşılaşan C Grubu üçüncüsü Yunanistan, ilk yarısını 32-28 geride kapattığı maçta 22-4'lük üçüncü çeyrek skoruyla son 10 dakikaya 50-36 üstün başlarken, mücadeleden de 62-58 galip ayrılarak Potanın Perileri ile eşleşti.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarın oynanacak son sekiz turundaki diğer eşleşmeler de belli oldu. Son şampiyon Sırbistan'ı 75-70 yenen Letonya, İspanya'nın rakibi oldu. Ukrayna'yı 82-68'lik skorla deviren Slovakya, Fransa ile eşleşirken, Macaristan'ı 49-48 mağlup eden İtalya ise Belçika ile karşılaşacak. Türkiye- Yunanistan maçı yarın TSİ 16.00'da başlayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Periler  İn  Rakibi  Yunanistan    haber

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