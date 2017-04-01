PERİSCOPE TÜRKİYE'DE HER AN KAPANABİLİR
Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın hizmeti Persicope, açılan marka ihlal davasını kaybetti ve Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırma noktasına geldi. Periscope'un aynı zamanda ismi de değişti. İşte haberin diğer detayları...
Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.
kaynak:milliyet
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