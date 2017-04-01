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periscope türkiye'de her an kapanabilir

PERİSCOPE TÜRKİYE'DE HER AN KAPANABİLİR

Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın hizmeti Persicope, açılan marka ihlal davasını kaybetti ve Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırma noktasına geldi. Periscope'un aynı zamanda ismi de değişti. İşte haberin diğer detayları...

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:38
Puan Ver : Periscope Türkiye'de Her An Kapanabilir(7/10)9


Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.



 



kaynak:milliyet








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