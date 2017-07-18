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Pes 2018 Online Beta Tarihi Ve Katılım Şartları
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pes 2018 online beta tarihi ve katılım şartları

PES 2018 ONLİNE BETA TARİHİ VE KATILIM ŞARTLARI

Özellikle ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan PES serisi bu sene karşımıza bambaşka bir kimlikle çıkacak. Yenilenen oyun motorunun yanı sıra, seriye gelen yenilikler oyuncuları fazlasıyla memnun edecektir.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 09:16
Puan Ver : Pes 2018 Online Beta Tarihi Ve Katılım Şartları(7/10)8


Peki PES 2018 nasıl bir oynanış dinamiğine sahip olacak? Elbette bunu net olarak anlamak için oyunun çıkış tarihine kadar beklemeniz gerekecek. Fakat ben o kadar uzun süre sabredemem diyorsanız, mutlaka PES 2018 online beta sürecine dahil olmanızı tavsiye ederiz.



Konami tarafından bir görsel eşliğinde açıklanan bilgilere göre, PES 2018'in online betası 20 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Beta sürecine dahil olmanız için PlayStation 4 ya da Xbox One'a sahip olmanız gerekiyor. Yani PC ile PES 2018 online beta sürecine dahil olamıyorsunuz.



Üstelik beta sürecine katılım için, Xbox One oyuncularının Xbox Live Gold üyeliklerinin de bulunması gerekiyor. PS4 oyuncuları içinse PS Plus üyelik şartı bulunmuyor.



Betada 1v1 ve 3v3 oyun modları oynanabilir olacak. Ayrıca Brezilya ve Fransa milli takımları arasında maçlar yapabileceksiniz. Hem açık hem de yağmurlu hava seçeneklerinin bulunduğu beta sürecinde yer alacak olan tek stadyum ise Neu Sonne Arena olacak.



Dip not olarak belirtelim. PES 2018, 14 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.








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