Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u Tek Golle Geçti
İspanyol Kaleci Iker Casillas Abd'ye Transfer Oluyor
Fenerbahçe'den 28 Şampiyonluk Açıklaması: Sonuna Kadar Çalışacağız
Galatasaray'dan Jefferson Farfan Bombası!
Çin'den Sonra Sıra Rusya'da! Abd'nin Ambargo Listesi Uzuyor
'peşmerge Kerkük'e Dönüyor' İddialarına Bağdat Son Noktayı Koydu!
Diego Simeone'den Olay Costa Yorumu: Tam Bir Hayvan
Manchester City Teknik Direktörü: Pogba Ve Mkhitaryan'ı Bana Teklif Etti
Medyada Bir Dönem Sona Erdi, Amiral Alkışlarla Uğurlandı
Temmuz Ayındaki Atamanın, Listesini Whatsapp'tan Paylaşan Müdüre Tepki Yağdı
Rus Ordusunda Tasfiyeye Başlayan Putin,11 Generali Görevden Aldı
Bir Yıl Önce Yaralandığı Hakkari'ye Gönüllü Gitti, Şehit Düştü
Çakarlı Aracı Durdurunca Açığa Alınan Polis Görevine İade Edildi
Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor
Uber Mi, Taksi Mi? 3. Havalimanı'nın Kazananı Belli Oldu
Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 6 Gözaltı: Şirketin Muhasebecisi De Gözaltında
Ak Parti'den Sert Yanıt: Gerilla Annesi Olmak İsteyene Sahip Çıkıyor
Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Delik Deşik Etti
Ruhani'nin Suriye'den Çekilin Sözlerine Türkiye'den Yanıt: Rejimin Hassasiyetini Gözetmiş
Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya Yanıt: Olayları Farklı Yerlere Çekmek İsteyeceklerdir

'PEŞMERGE KERKÜK'E DÖNÜYOR' İDDİALARINA BAĞDAT SON NOKTAYI KOYDU!


'Peşmerge Kerkük'e dönüyor' iddialarına Bağdat son noktayı koydu!
Tarih : 06 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : 'peşmerge Kerkük'e Dönüyor' İddialarına Bağdat Son Noktayı Koydu!(6/10)2

Irak'ta Peşmerge güçlerinin Kerkük kentine geri döneceği iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin siyasi danışmanı İhsan eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi taraflar Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere merkezi yönetimle anlaşma sonucu geri döneceği yönündeki açıklamalar asılsızdır." dedi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL" DEĞİL DEYİP KAPIYI KAPATTI

Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu yönde hiçbir anlaşmanın bulunmadığını aktaran Şammari, "Güvenlik mekanizmasını (Kerkük ve tartışmalı bölgeler) kontrol eden birleşik güçlerimizdir. Konuyla alakalı da (Peşmerge'nin geri dönüşü) hiçbir müzakere, anlaşma veya baskı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Peşmerge  Kerkük  E  Dönüyor    İddialarına  Bağdat  Son  Noktayı  Koydu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER