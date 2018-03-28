Irak'ta Musul'un Sincar Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'ya bağlı farklı isimler altında silahlı grupların bölgede varlık göstermeye devam ettiğini belirtti.

"HAŞDİ ŞABİ İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDELER"

Sincar ilçesi yakınlarında birlikleriyle konuşlanan Şeşo, "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Şengal'de varlık göstermeye devam edip, Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler." ifadelerini kullandı. Irak ordusunun Sincar ilçe merkezi ve Sinun kasabasında tam konuşlandığını söyleyen Şeşo, "Ancak PKK'ya bağlı silahlı grupların Şengal'i terk edip, etmeyeceği henüz net değil." diye konuştu.

IRAK ORDUSU KONUŞLANDI

Şeşo, "Şengal'de silahlı grupların sayısı binden fazla ve çoğunluğu bölgedeki Ezidilerden meydana geliyor. " dedi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla PKK'nın çekildiği bölgede konuşlandığını belirtmişti. Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

Kaynak: haberinburada