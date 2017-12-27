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Petrol Fiyatları Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü
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Petrol fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

PETROL FİYATLARI SON 2 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Brent petrolün fiyatı, 2015'ten bu yana ilk kez 67 doların üzerini gördü.

Tarih : 27 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Petrol Fiyatları Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü(8/10)4

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı dün 2015 yılından bu yana ilk kez 67 dolar seviyesinin üzerinde çıktı. Dün 67,02 dolar/varil seviyesinden kapanan Brent petrolünde bu sabah ise bir miktar gerileme yaşanıyor. Asya'da gerçekleşen işlemlerde Brent petrolünün varil fiyatı 31 cent düşüşle 66,71 dolar seviyesine geriledi.

2015'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 60 dolar/varil seviyesinin üzerinin test edilmesinin ardından düne göde 24 cent kayıpla 59,73 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarının 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelerden bir miktar geri çekilmelerinde Kuzey Denizi petrolünü İngiltere'ye taşıyan Forties boru hattından petrol akışının yavaş yavaş başlamasının etkili olduğunu ifade ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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