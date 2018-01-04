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Petrol Fiyatları Son 2,5 Yılın En Yüksek Seviyesinde

PETROL FİYATLARI SON 2,5 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Uluslararası kullanılan Londra Brent türü ham petrol ile ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 11:30
Puan Ver : Petrol Fiyatları Son 2,5 Yılın En Yüksek Seviyesinde(8/10)4

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrol ile ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Londra Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 67,93 dolara kadar tırmandı. Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı 13 Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesinden alıcı buldu. WTI türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,4 değer artışıyla 61,80 dolara kadar çıktı ve 10 Haz iran 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İRAN'DAKİ OLAYLAR PETROL FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların ülkenin petrol üretimini olumsuz etkilemediğini belirterek yine de bu durumun yatırımcılarda arz kesintisi endişesi yarattığına dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının bu yılın sonuna kadar uzatılmasının da petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden uzmanlar, öte yandan ABD'nin ham petrol üretimindeki artışın devam etmesi halinde fiyatlarda düşüş olabileceğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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