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Petrol hırsızlığı operasyonu: 11 gözaltı

PETROL HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından petrol boru hatlarından hırsızlık yaptığı saptanan şebekeye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 16:56
Puan Ver : Petrol Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı(10/10)10


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli şebekeye yönelik olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı.



 



 



 



 



 



kaynak:gazetevatan








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