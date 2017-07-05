PETROL HIRSIZLIĞI OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından petrol boru hatlarından hırsızlık yaptığı saptanan şebekeye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli şebekeye yönelik olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı.
kaynak:gazetevatan
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