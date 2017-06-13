

Vitol bugün Vitol Investment Partnership Ltd'nin bir iştiraki olan VIP Türkiye Enerji A.Ş.'nin OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş'nin (Petrol Ofisi) OMV AG'den satın alma işlemlerini tamamladığını açıkladı. Söz konusu alım satım işlemi ile ilgili ilk açıklama 3 Mart 2017'de yapılmıştı.











Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı ve Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Javed Ahmed yaptığı açıklamada "Uzun vadeli düşünen yatırımcılar olarak Türkiye pazarında güçlü bir potansiyel görüyoruz. Petrol Ofisi pazar lideri olarak Türkiye'deki enerji tüketicilerine 75 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir. Markamızı dinamikleştirmek, bayi ilişkilerimizi güçlendirmek, iş yaptığımız kuruluşlara ve müşterilerimize mümkün olan en iyi şekilde hizmet verebilmek için, Petrol Ofisi yönetim ekibiyle ve çalışanlarıyla yakın bir işbirliği içinde olacağız. Vitol geçmişinde yatırım yaptığı işletmeleri hızlıca büyütmeye yönelik işler yapan bir şirket olmuştur ve bu Petrol Ofisi'nin de geleceğe yeniden odaklanmasını sağlayacak güçlü bir fırsattır" dedi.







RAKAMLARLA PETROL OFİSİ







Petrol Ofisi, yaklaşık % 23'lük bir pazar payıyla Türkiye'de akaryakıt ürünleri ve dağıtımında pazar payı olarak önlerde yer alıyor. Ticari faaliyetleri, 1,700'ün üzerinde akaryakıt istasyonunun bulunduğu en büyük perakende istasyon ağını, 1 milyon metreküpü aşan toplam depolama kapasitesiyle en büyük akaryakıt depolama ve lojistik işletmesini kapsıyor. Şirket aynı zamanda Türkiye'nin lider madeni yağ dağıtıcısı olup, 20 havaalanında jet yakıt ikmali gerçekleştirmektedir. 2016 yılında toplam satış hacmi 10,68 milyon ton oldu











kaynak:sabah