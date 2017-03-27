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petrol ofisi'nin satışı için resmen başvurdular

PETROL OFİSİ'NİN SATIŞI İÇİN RESMEN BAŞVURDULAR

Avusturya enerji şirketi OMV'nin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı.

Tarih : 27 Mart 2017, 12:31
Puan Ver : Petrol Ofisi'nin Satışı İçin Resmen Başvurdular(8/10)8


Avusturya enerji şirketi OMV'nin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı. Kurum'un onayı sonrası hisse devir işlemleri tamamlanacak. Mart ayı başında duyurulan satışın bedeli ise 1 milyar 368 milyon Euro olarak açıklanmıştı.



 



kaynak:hürriyet






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